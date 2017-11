Postup: Na vál si připravíme mouku, 20 g cukru, 1 vanilkový cukr, trošku citronové kúry a mandle. Do toho nasekáme máslo, přidáme žloutek a vypracujeme hladké těsto. Těsto zabalené do fólie necháme minimálně 15 minut (nejlépe 2 hodiny) odležet v chladničce. Z těsta vyválíme dlouhý váleček a ten nakrájíme na stejné kousky a z těch rozvalujeme v dlaních malé rohlíčky. Rohlíčky pokládáme na pečícím papírem vyložený plech. Pokud nezvládnete sami ručně vyválet rohlíčky, pak je klidně dávejte do formiček. Rohlíčky pečeme v předem vyhřáté troubě na 170-180°C podle jejich velikosti (asi 8-10min.). Rohlíčky by měly být pouze z druhé strany lehce narůžovělé, jinak zůstat bílé. Rohlíčky ještě teplé obalujeme ve směsi z 80g cukru a 2 vanilových cukrů.