Šlehačková vánočka

Na přípravu vánočky potřebujeme: 1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky, 3/4 hrnku pískového cukru, 1 vanilkový cukr, 4 polévkové lžíce oleje, špetka soli, 4 žloutky, 1 a sáčku sušeného droždí, 250 g másla, 1/4 l čerstvé smetany ke šlehání, 10 dkg loupaných sladkých posekaných mandlí, 4 polévkové lžíce rozinek, citronová kúra z 1 citronu, 1 vejce k potírání

Nejprve si připravíme kvásek z droždí, kávové lžičky cukru a mouky, ke kterému přidáme tři polévkové lžíce teplé vody. Kvásek necháme kynout asi 5 minut. Do velké mísy vsypeme mouku, špetku soli, cukr, máslo a olej a mícháme, dokud nám nevznikne sypká hmota. Do této hmoty přidáme kvásek, žloutky, smetanu ke šlehání, polovinu loupaných sekaných mandlí, rozinky a citronovou kúru. Těsto důkladně propracujeme tak, aby se v něm vytvářely bubliny. Zpracované těsto posypeme hladkou moukou a necháme asi dvě hodiny kynout. Během kynutí je dobré těsto alespoň třikrát propracovat.

Po vykynutí těsto přendáme na pomoučněnou plochu, kde jej rozdělíme na osm kousků. Kousky zpracujeme do bochánků a odložíme opět asi na 20 minut nakynout. Z jednotlivých bochánků tvoříme válečky dlouhé asi 30 cm. 3 válečky spleteme volně do copu a přeložíme na plech. Cop potřeme rozšlehaným vajíčkem a částečně posypeme mandlemi. Pokračujeme splétáním dalších 3 válečků do copu (pevněji, aby cop byl užší než ten první) a spletenec přiložíme na spodní cop tak, že konce založíme pod spodní vrstvu. Opět potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme mandlemi. Zbylé 2 válečky spleteme a postup opakujeme.

Necháme asi 45 minut vykynout, pečeme v předehřáté troubě na 170 °C cca 50 minut.