Cecile Eledgeová ze státu Nebraska má sice již za sebou menopauzu, avšak touha jejího syna Matthewa ji přivedla k nápadu, který zprvu vyvolal jen pobavené úsměvy.

„Samozřejmě se tomu všichni smáli,” vylíčila prvotní reakce podle stanice BBC. Jenže její dvaatřicetiletý syn a jeho partner Elliot Dougherty, kterým nabídla svá vajíčka Doughertyho sestra, hledali ženu, která by jim dítě porodila. A lékaři konstatovali, že babička by skutečně své vnouče porodit mohla.

Kvůli nízkým platům učitele a kadeřníka si nemohli finančně dovolit „pronajmout” dělohu jiné ženy či zaplatit dárcovství vajíček, řekl Matthew. Navíc jim to přišlo neosobní. Nechali proto vajíčka Doughertyho sestry Ley Yiribové oplodnit Matthewovým spermatem a spolehli se na jeho matku.

