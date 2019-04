Novinky

Nadzemní část hrobky obsahuje obětní místnost, jež byla kdysi zdobena reliéfy. Z nich se dosud dochoval jen spodní okraj kvůli pozdějším krádežím zlodějů kamene. Bloky kvalitního bílého vápence z této stavby použili pro vlastní stavby.

V severní stěně hrobky se otevírá vstup do podzemních prostor, jejichž plán je zjevně inspirován substrukturami královských pyramid 5. dynastie. Do podzemí vedla sestupná chodba, z níž se vstupovalo do vestibulu a krátkou chodbičkou v jeho jižní stěně dále do zdobené předsíně.

Výzdoba severní a jižní strany předsíně zachycuje majitele sedícího u obětního stolu, zatímco východní stěnu pokrýval seznam obětin a západní stěna nesla motiv palácového průčelí.

Dvěma vstupy v západní stěně předsíně se vstupovalo do samotné pohřební komory, jež byla nezdobená. Zdá se, že téměř celou její plochu původně vyplňoval vápencový sarkofág, zcela zničený starověkými zloději. Odborníci zde nicméně objevili části Chuyho těla, jež nesly jasné známky mumifikace.

Chuyho hrobka v Egyptě. Pohled do poničené kaple s jedinečným obětním stolem

FOTO: Hana Vymazalová/cegu.ff.cuni.cz

Vstup v jižní stěně předsíně umožňoval vstup do malé místnosti, která sloužila jako sklad. V zásypu, který ji téměř vyplňoval, byly nalezeny jen drobné zbytky předmětů pohřební výbavy.

Objev Chuyho hrobky vyzdvihuje význam vlády krále Džedkarea a období pozdní 5. dynastie. V jeho zádušním komplexu se této expedici, jíž se účastní také zahraniční odborníci a čeští i egyptští studenti, podařilo objevit rovněž doklady o dosud neznámé královně z konce 5. dynastie.

Jméno a tituly královny Setibhor byly nalezeny na sloupu v jižní části jejího pyramidového komplexu. Otázku, kdo byla majitelka tohoto neobvyklého památníku, se odborníci pokoušeli zodpovědět po desítky let.