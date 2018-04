tov, tin, Novinky, Právo

Svoboda na dotaz moderátorky, zda Andrej Babiš obětoval vládu s důvěrou trestnímu stíhání, řekl, že ano.

„Kdyby to bylo tak bezvýznamné, jak říká premiér, tak pokud potřebuju vládu, potřebuju makat, tak tu vládu postavím,“ řekl Svoboda, někdejší pražský primátor. Pozastavil se nad tím, že jednání o vládě krachla právě na postu ministerstva vnitra. Připomněl ale, že ČSSD uváděla jako možnost místo vnitra získat ministerstvo financí a myslí si, že tímto směrem by se mohla ubírat případná jednání v budoucnu.

„Myslet si, že ministr vnitra má vliv na průběh trestního řízení, to je alarmující, pokud k tomu takhle přistupují sociální demokraté,“ reagoval Vojtěch za ANO. Trestní stíhání má podle něj v rukou státní zástupce a do určité míry ministr spravedlnosti - což je rezort, který ČSSD nabízeli. „Nabídli jsme i MPSV, těch ústupků byla celá řada,“ argumentoval Vojtěch.

ANO si podle něj stojí za tím, že rezort vnitra nebyl v minulosti veden dobře, navíc současný ministr (Lubomír Metnar) není zatížen hnutím ANO.

„Představte si, že soud řekne, že nemá dostatek podkladů a vrátí ten případ k došetření. Kdo to bude došetřovat?” ptal se Svoboda.

Na dotaz, zda by ODS přeci jen nebyla ochotná jít do koalice s ANO, Svoboda řekl:

„Názor, že bychom měli jít do koalice s ANO, je v ODS výrazně menšinový až nevýznamný. Babiš podle něj chce řídit stát jako firmu pevnou manažerskou rukou, není ochotný naslouchat koaličním partnerům. Navíc veškeré úspěchy vlády prý ANO prezentuje jako vlastní.

Nemocnicím chybí tisíce sester



Ministr Vojtěch rovněž hájil odvolání dvou ředitelů nemocnic, které opozice kritizuje: ředitele ostravské fakultní nemocnice Svatopluka Němečka (exministra zdravotnictví za ČSSD) a Andreu Vrbovskou z pražské Bulovky. Odmítl, že by Němečkovo odvolání bylo politicky motivované: Němeček měl v minulé vládě největší spory s Andrejem Babišem.

Vojtěch připomněl, že jeho resort provádí hloubkovou kontrolu ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a i v dalších nemocnicích, nejen v těch s odvolanými řediteli. Dal také ultimátum řediteli nemocnice Na Homolce Ivanu Olivovi, který nakupoval zdravotnický materiál prostřednictvím dceřiných společností.

„Doufám, že tato záležitost je už vyřešena, ale právě to by měla dokázat kontrola,“ uvedl Vojtěch. V nemocnicích provádí pravidelně kontroly Nejvyšší kontrolní úřad. „Bývalí ministři nebrali v minulosti jeho závěry vážně, protože to byli zároveň ředitelé fakultních nemocnic, kteří se tam poté vraceli. Jejich zájem něco systémově řešit byl minimální,“ uvedl Vojtěch.

Českému zdravotnictví podle něj stále chybí asi tisíc lékařů a dva až tři tisíce zdravotních sester. Plošná finanční motivace podle něj nefunguje. „Peníze nejsou všemocné řešení,“ uvedl. Kvůli nedostatku personálu už zavřela nemocnice ve Šluknovském výběžku, jak ale upozornil Bohuslav Svoboda, problémy mohou nastat i v dalších nemocnicích, například na Karlovarsku či v Královehradeckém kraji.

„Problém je, že kromě nedostatku lékařů mají například nemocnice i málo porodů,“ řekl Svoboda. „Lidé musí mít erudici v tom, že odvedou dost porodů, a pokud má nemocnice například 500 porodů ročně, tak víme, že to nedělá dobře,“ dal Svoboda příklad ze svého oboru.