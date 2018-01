Rozšíření mýta o dalších 900 km silnic prvních tříd jste dosud obhajoval s tím, že soutěž má být technologicky neutrální a je to dohoda minulé vládní koalice. Co se kromě rozložení politických sil ve vládě změnilo, že má teď pracovní skupina posoudit možnost tendr zrušit a vypsat ho na méně kilometrů jedniček?

Předně musím odmítnout, že zvažuji možnost zrušit tendr na mýto. My jsme se 20. prosince sešli s nejhlasitějšími kritiky rozšíření mýta, abychom s nimi prodiskutovali dnešní situaci s mýtným tendrem, vyhlášeným loni 15. června na nového provozovatele po roce 2019.

Pokud tito kritici říkají, že je tady nová vláda, a ta má tudíž možnost revokovat rozhodnutí vlády minulé, tak by si měli uvědomit, jaké důsledky může zrušení tendru mít. A pokud takový návrh hlasitě pronášejí, jestli vůbec vědí, co by následovalo, co by byl plán B.

Mýto bylo v minulé vládě hodně zpolitizované téma. Snažil jsem se ho ale řešit racionálně a to platí pořád. Říkali jsme tehdy koaličním partnerům, že mýto je nástroj na výběr peněz, musí být efektivní a není nutné ho příliš rozšiřovat.

Nebyla chyba, že jste před vypsáním tendru netrval na nulovém rozšíření mýta, když má tolik kritiků?

Mohli jsme se do dneška hádat o to, kolik kilometrů silnic se má přesně zpoplatnit, ale to bych žádný tendr na mýto nevypsal a nikdy bychom se nedostali k jeho tržní ceně. Vláda se na něčem usnesla, dala mi zadání a napsali jsme ho do podmínek soutěže.

Byli to naši koaliční partneři z ČSSD a KDU-ČSL, kteří prohlašovali, že je potřeba rozšířit mýto minimálně o tři tisíce kilometrů silnic první třídy. Dokonce si vzpomínám, že ze strany krajů přicházely požadavky, že by se mělo mýto rozšířit i na silnice druhých a třetích tříd. A nejvíc mě pobavilo, když stejný expert, který prosazoval ony tři tisíce kilometrů navíc, se dnes tváří, že o tom nikdy neslyšel a že vlastně ani neví, proč se zpoplatnění mýtem rozšiřuje.

Jakou roli tedy bude mít nově ustavená pracovní skupina k mýtnému tendru? Kritici z řad autodopravců a hospodářské komory si od ní slibují, že najde způsob, jak navrhované rozšíření mýta zrušit.

Mám pocit, že pracovní zadání této skupiny média nepochopila úplně správně. Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Česmad Bohemia a další mě opakovaně kritizují za to, že chceme mýto rozšiřovat. Považoval jsem za korektní, abych je jako ministr vyslechl a věc s nimi probral.

Na prosincové schůzce jsem zopakoval, že tendr běží a není možné v jeho průběhu měnit základní parametry, jako je právě rozsah zpoplatnění. Naši kritici samozřejmě říkají, aby se tento tendr zrušil a vypsal se nový bez rozšíření zpoplatnění o 900 km. To ovšem není tak jednoduché.

Pokud bychom nyní tendr zrušili a vypsali nový, tak bychom v podmínkách zákona o veřejných zakázkách nebyli schopni zrealizovat soutěž a mít vítěze schopného implementovat nový mýtný systém do konce roku 2019. Zásadním způsobem bychom tak ohrozili výběr mýta, protože žádné další prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem Kapschem prostě možné není.

Zástupci profesních sdružení nám však na to řekli, že neumějí posoudit, jestli máme pravdu a jestli to přece jenom není možné stihnout.

Takže jste jim nabídl, že soutěž ještě jednou přezkoumáte?

Nabídl jsem, že jim na odborné právní úrovni předložíme argumenty, proč není možné v rozjeté soutěži na mýto, kde jsme již blízko podání nabídek, škrtnout rozšíření o 900 km a proč nelze stihnout novou soutěž, přestože by byla nově vypsána do měsíce.

Nemám nic proti tomu, aby se právníci sešli a vysvětlili si rizika toho, co by znamenalo zasáhnout do běžící soutěže nebo ji zrušit. Pořád si myslím, že soutěž musí pokračovat. Pokud totiž chceme po roce 2019 legálně vybírat mýto, mnoho jiných šancí ani nemáme. A pokud mají naši kritici nějaký dobrý nápad, jak celou situaci v souladu s právem vyřešit, rádi ho posoudíme a budeme se inspirovat. Žádný takový nápad ale na jednání nezazněl.

Trváte tedy na tom, že tendr je vypsán dobře a rušit se nemá?

Ano, tendr je vypsán dobře a nevidím žádný důvod, proč by se měl zrušit. Chci, abychom měli na další roky funkční mýtný systém a aby stát i občané viděli, jaká je jeho reálná tržní cena. To je smysl soutěže.

Nezastírám, že jsem od začátku nebyl příznivcem velkého rozšiřování mýta. Nicméně je fakt, že toto plánované rozšíření výrazně pomůže městům a obcím, jimiž procházejí silnice první třídy. Řidiči kamiónů používají tyto silnice často k tomu, aby se vyhnuli dálnici, která je mýtem zpoplatněna.

Pokud se potvrdí, že nemáme jinou možnost než požadavek na rozšíření mýta v soutěži ponechat, můžeme se bavit o tom, jak minimalizovat jeho dopady. Přesně k tomu má sloužit odborná pracovní skupina.

Co ale budete dělat, když vám pracovní skupina doporučí nějaké změny v tendru. Budete do něj zasahovat i v případě, že vaše vláda teď nezíská ve Sněmovně důvěru?

Myslím, že tyto úvahy jsou zbytečné, protože si neumím představit, jak bychom mohli do běžící soutěže zasáhnout. Naopak doufám, že nová vláda je příležitostí k tomu, abychom konečně mýto řešili na základě odborné debaty a nedělali z něj politikum. To nám v minulých letech strašně uškodilo.

Pochopitelně jde o mnoho miliard korun a na trhu se pohybuje řada velmi silných hráčů. Ale ve finále jde o technický způsob, jak efektivně vybrat peníze od kamiónů na našich silnicích. Nejhorší by bylo, kdyby se mýto přestalo vybírat.