Nejlepší variantou nové vlády by byl vznik středopravého kabinetu ANO s ODS, to by se ale strany nesměly předhánět v tom, která bude v opozici. V rozhovoru to řekl nestraník a nový poslanec zvolený na pražské kandidátce ANO Patrik Nacher. Celý článek Nacher: Nejhorší jsou kibicové, co drží vládu v šachu»