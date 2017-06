Adam Krhánek se věnuje sochařství více než 10 let a ve své tvorbě rozšířil klasickou sochařinu o nejmodernější technologie. Lze jej tedy nazývat kybersochařem. „Používám 3D skenery, 3D tiskárny, modeluji v počítači, ale modeluju zároveň i rukama,“ řekl autor.

Dílo s názvem Eternity je s ohledem na použitou technologii jednou z největších soch na světě. Její rozměry jsou přibližně 2,5 metru na délku, asi 1,7 metru na výšku a široká je více než metr.

Socha vznikala postupně na malých tiskárnách s komorami přibližně 20x15x20 centimetrů a z takto malých dílů byla nakonec celá sestavena. „Myslím si, že takhle nikdo jiný nepracuje, zatím se nám nepodařilo nikoho takového najít,“ dodal Krhánek.

Výroba není levná záležitost



Použitý materiál je nejlevnější variantou plastu pro 3D tisk. V případě použití dražšího materiálu by byla podle umělce cena sochy astronomická. Díky volbě nejlevnějšího dostupného plastu prý může Eternity konkurovat klasické sochařině. Přesnou cenu díla však autor zveřejnit nechtěl.

Co přesně má dílo představovat, by si měl podle Krhánka každý návštěvník výstavy rozhodnout sám. „Nemám rád, když se umění interpretuje. Líbí se mi, když si každý udělá svůj obrázek o tom, co to znamená. Ale za mě je to vlastně člověk po smrti, co jede na věčnost na oři smrti.“

Při výrobě se inspiroval prací polského malíře Zdzisława Beksińského, jehož dílo obdivuje, ale nejedná se o jeho kopii.

O dalším osudu Eternity se bude rozhodovat v průběhu výstavy.