Bartoš se narodil 20. března 1980 a vyrůstal v Jablonci nad Nisou. Vystudoval obor informační studie a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má za sebou semestr na Computer Science Faculty na University of New Orleans jako vědecký pracovník.

Pracoval pro české i zahraniční firmy jako specialista na informační technologie. V roce 2015 uváděl do života nový český pracovní portál. Na volební kampaň si bral dovolenou, protože jak sám říká, „politika ho neživí”.

Piráti v parlamentních volbách v roce 2010 získali 0,80 procenta hlasů, o tři roky později to už bylo 2,66 procenta. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandidoval jako lídr Pirátů. Strana ale získala jen 4,78 procenta hlasů a do Evropského parlamentu se nedostala. Bartoš však získal 12 644 preferenčních hlasů, což byl v Česku třináctý nejvyšší počet.