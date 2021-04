Nejlepší cestovatelská rada, kterou jsem v životě dostal? U toho graffiti se nefoť

Když vám někdo poradí, ať se nedotýkáte horké plotny s tím, že se spálíte, tak je to dobrá rada. Když vám však jeptiška na druhé straně světa přátelsky pošeptá, ať se na ulici nefotíte u graffiti s tím, že byste mohli skončit ve zdejším vězení, tak je to bez nadsázky rada přímo k nezaplacení. V dnešním díle podcastu Pas a pusu zavítáme do Nikaraguy.