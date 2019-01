ČTK

Šéf české diplomacie Cyril Svoboda tento vývoj uvítal. "Je to to, o co Česká republika usilovala," řekl. Považuje za správné dál hledat vyvážené rozhodnutí. "Bylo chybné stanovit, že to uděláme do června, a dostat se tak pod tlak času. Pokud se unie zaváže k takovému termínu, omezuje svou schopnost být globálním hráčem," uvedl.

Hostitel schůze, lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn sdělil, že vysoký představitel EU pro zahraniční politiku Javier Solana pojede o této věci jednat do Spojených států. Právě USA vystupňovaly tlak na Evropu, aby embargo nerušila, a zdůvodňovaly to obavami z narušení strategické rovnováhy v regionu.

Čína musí splnit mnohé podmínky

"Nedospěli jsme ke konsensu ohledně odvolání embarga a bylo řečeno, že Čína musí ještě prokázat snahu, například ve vztahu k Tchaj-wanu nebo v oblasti lidských práv," řekl šéf německé diplomacie Joschka Fischer.

Podobně jako další ministři mluvil o tom, že Čína musí schválit mezinárodní úmluvy o ochraně lidských práv či propustit studenty, kteří byli zatčeni při protestech na pekingském náměstí Tchien-an-men v roce 1989. Zavedení embarga bylo reakcí na tehdejší krvavý zásah čínské armády.

EU zároveň zdůraznila značný zájem na dalším rozvoji všestranných vztahů s Čínou, jejíž význam jako ekonomického partnera neustále roste. "Všem je jasné, že Čína udělala obrovský pokrok, má nesmírný ekonomický a strategický potenciál," řekl Svoboda. Poukázal na nutnost spolupráce s ní při řešení problému Korejského poloostrova nebo ve vztahu k barmskému režimu. "Ze strany Číny však musí být na dobrou vůli EU jasná odpověď, musí to být vyvážené rozhodnutí," uvedl.