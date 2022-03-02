Освещение войны в Украине 1.3.2022

Нападения в Харькове

Российская армия, не сумев сломить сопротивление украинцев, в понедельник обстреляла жилые дома и школы на окраине Харькова в Украине. По мнению военных экспертов, она применила так называемые кассетные бомбы, применение которых против мирного населения считается военным преступлением. По меньшей мере 11 мирных жителей погибли, сотни получили ранения.

Очередной обстрел Харькова произошел во вторник утром. По последним данным, погибли 10 человек, еще 20 получили ранения, в том числе один ребенок. Российский удар пришелся на главную площадь Свободы Харькова и повредил несколько ключевых зданий.

Публикация имен российских солдат

Во вторник газета "Украинская правда" опубликовала на своем сайте имена 120 000 российских солдат, которые, по ее словам, воюют в Украине. Также указаны служебные номера и номера подразделений, к которой относятся военнослужащие.

Многие российские семьи узнали о том, что их близкие воюют в Украине, только из новостей об их пленении. Сбор войск вблизи украинской границы или в дружественной Беларуси был представлен Россией как учения. Однако в четверг она начала вторжение в Украину.

Украинский Генеральный штаб заявил во вторник, что Россия потеряла 5710 солдат с начала нападения на Украину и что двести российских солдат попали в украинский плен. Россия не раскрывает потери, оспаривая украинские данные.

Колонна перед Киевом

Американская газета The New York Times сообщила в понедельник вечером со ссылкой на спутниковые снимки, что к Киеву приближается российская военная колонна протяженностью около 64 километров. Сейчас она находится в нескольких десятках километров от украинской столицы.

Конвой включает сотни бронемашин, танков, пехотных машин, самоходных артиллерийских орудий и топливных баков. Пока неясно, является ли целью колонны центр Киева или эти силы должны участвовать в окружении столицы, пишет газета. При этом столица сопротивлялась атакам практически с самого начала вторжения.

Взятый в осаду Мариуполь

Об осаде стратегически важного украинского города Мариуполь с населением около 430 000 человек российскими войсками и пророссийскими сепаратистами объявил в понедельник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Сепаратисты Донецкой народной республики (ДНР) во вторник призвали жителей осажденного Мариуполя покинуть город до среды, 2 марта, через два специальных коридора. Об этом во вторник сообщило российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на Эдуарда Басурина, пресс-секретаря министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

ЭКОНОМИКА

Новые санкции против России

Мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, в понедельник в ходе видеоконференции согласились с необходимостью дальнейшего усиления санкций против России. Они могут быть введены в ближайшие дни.

Санкции, введенные против России западными странами в ответ на вторжение в Украину, приведут к краху российской экономики, заявил France Info министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также готовится к ужесточению санкций.

По данным AFP (Агенство Франс Пресс-АФП) , в видеоконференции приняли участие высокопоставленные представители Франции, США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, а также представители Евросоюза и НАТО.

Падение рубля

Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 20 процентов с нынешних 9,5 процентов. Это сделано в ответ на риск девальвации рубля и повышения инфляции. Об этом банк сообщил в понедельник.

Вместе с Министерством финансов он приказал экспортно-ориентированным компаниям продавать 80 процентов своей выручки в иностранной валюте, поскольку курс рубля упал до нового минимума. В понедельник утром рубль обесценился примерно на 30 процентов, доллар продавался за 119 рублей.

Российский фондовый рынок оставался закрытым в понедельник и вторник. Финансовый центральный рынок также не торгуется, сообщили в ЦБ РФ. Российское денежно-кредитное управление решило предотвратить дальнейший ущерб после введения жестких западных санкций, которые привели к обвалу рубля и парализовали российскую экономику.

Maersk прекращает сотрудничество с Россией

Датская компания Maersk, занимающаяся контейнерными перевозками, объявила во вторник о прекращении перевозок контейнеров в Россию и из России. Позже к Maersk присоединился нынешний мировой лидер в области морских контейнерных перевозок - Mediterranean Shipping Company (MSC).

СПОРТ

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила Россиян и белорусов от всех соревнований

Сборные команды России и Беларуси были отстранены от участия в соревнованиях во вторник Международной федерацией лыжного спорта FIS и союзом конькобежцев ISU. После долгих колебаний FIVB, всемирная федерация волейбола, начала действовать и лишила Россию права проведения чемпионата мира в этом году. Спортивный мир продолжает бурно реагировать на вторжение российских и белорусских войск в Украину.

Тренер московского "Локомотива" подал в отставку из-за вторжения в Украину

Немецкий тренер Маркус Гисдол московского футбольного клуба премьер-лиги "Локомотив" подал в отставку в знак протеста против российской агрессии. "Я не могу работать в стране, лидер которой несет ответственность за войну в Европе. Это не соответствует моим ценностям", — сказал Гисдол в интервью газете Bild.

Олимпийские чемпионы усилили украинскую армию