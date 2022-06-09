Новости с войны в Украине 9.6.2022

Бои за Северодонецк продолжаются

Российские войска все еще пытаются прорвать украинскую оборону Северодонецка в Луганской области. Город и окрестности российская армия обстреливает артиллерией, сообщили в Генштабе украинской армии. Он утверждает, что украинская армия отразила нападение в селе Тошковка под Северодонецком. В среду представители местных властей заявили, что украинские войска уже контролируют только окраины города.

Россия разместила в Крыму ракетные комплексы

Россия в северной части оккупированного украинского полуострова Крым разместила ракетные комплексы "Искандер", сообщил в среду пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Комплексы расположены возле села Мелководное, примерно в восьми километрах от административных границ Херсонской области, которую русские захватили в ходе нынешнего вторжения, сказал пресс-секретарь агентству УНИАН.

Под обломками домов в Мариуполе обычно находят от 50 до 100 тел

Под обломками домов в украинском Мариуполе рабочие обычно находили от 50 до 100 тел. Они находятся примерно в 40 процентах многоэтажных домов, чаще всего в подвалах. Это "бесконечный караван смерти", - написал в среду вечером в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Россияне пытаются подключить Запорожскую атомную электростанцию к российской сети

Российские войска, оккупировавшие крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию "Энергодар", пытаются отключить ее от украинской энергосистемы и подключить к российской. "Очень опасно", - заявил генеральный директор украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. Он предупредил, что никто не может гарантировать, что подобные попытки не приведут к катастрофическим последствиям.

Украинцы во время "самоубийственных" миссий пополняли запасы защитников "Азовстали" с вертолетов

Защитники Мариуполя, которые держались на территории металлургического комбината "Азовсталь", находились в крайне тяжелом положении. Они были окружены, у них заканчивались продукты питания, боеприпасы и медикаменты. Но они не остались без помощи. Украинская армия совершила семь вылетов на 16 вертолетах Ми-8 для доставки необходимых грузов, сообщает The Drive в разделе The War Zone со ссылкой на заявление одного из участников миссии.