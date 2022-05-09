Новости с войны в Украине 9.5.2022

Русские сосредоточены на уничтожении аэропортов, они хотят предотвратить атаки беспилотников

Русские сосредоточили свои основные усилия на уничтожении украинской воздушной инфраструктуры. Они уничтожают аэропорт, чтобы помешать украинской технике, в том числе беспилотникам Bayraktar, действовать. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.

Зеленский: 60 человек погибли в убежище после нападения на школу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате субботнего нападения России на школу в поселке Белогоровка Луганской области погибло около шестидесяти человек. Школа служила убежищем для мирных жителей. Около 30 человек были спасены.

Джилл Байден посетила Украину

Первая леди США Джилл Байден неожиданно посетила Украину в воскресенье. В Ужгороде, недалеко от границы со Словакией, она встретилась с женой президента Украины Еленой Зеленской. Это был первый раз с начала российского вторжения на Украину, когда первая леди Украины появилась на публике.

Премьер-министр Канады встретился с Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл на Украину в воскресенье. Он посетил освобожденный Ирпень под Киевом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США ввели санкции в отношении руководства Газпромбанка

Соединенные Штаты в воскресенье ввели санкции в отношении 27 членов руководства Газпромбанка. Газовые платежи поступают в Россию через счета этого банка. "Это не полная блокировка. Мы не замораживаем активы Газпромбанка и не запрещаем какие-либо операции с Газпромбанком", - пояснил журналистам представитель администрации президента США Джо Байдена. "Мы сигнализируем о том, что Газпромбанк не является безопасным убежищем, и поэтому мы вводим санкции в отношении некоторых его топ-менеджеров", - сказал он.