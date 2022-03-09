Новости с войны в Украине 9. 3. 2022

Ребенок умер от обезвоживания

Украинские власти сообщили, что 6-летняя девочка-сирота умерла от обезвоживания в осажденном городе Мариуполе. Ее мать погибла ранее в результате российских бомбардировок, сообщает Reuters. Город был окружен и подвергался бомбардировкам российской армии в течение нескольких дней. По данным украинских источников, с начала войны погиб 41 ребенок и еще 76 получили ранения.

Лавров встретится с Кулебой

Киев подтвердил встречу в четверг главы российской дипломатии Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Турции. Это будет встреча на самом высоком уровне между двумя враждебными странами с момента военного нападения России на Украину 24 февраля.

Русские взяли под контроль электростанцию

Сообщается, что Запорожская АЭС полностью находится в руках российских сил вторжения. Электростанция, считающаяся крупнейшей в Европе, была обстреляна русскими в конце прошлой недели. По данным России, сотрудники объекта работают в штатном режиме, а украинские защитники сдали оружие и были отпущены. Министр энергетики Украины утверждает, что сотрудники завода подвергаются пыткам. Заявления ни одной из сторон не могут быть проверены.

Израиль позаботится о больных детях

Спецрейсом в Израиль были эвакуированы 11 тяжелобольных украинских детей и их родители. Они будут проходить лечение в детской больнице Шнайдер.

ЭКОНОМИКА

Дополнительные санкции

Лондон ввел новые санкции против Москвы, правительство может конфисковать любой самолет, имеющий связи с российскими гражданами, и запретил экспорт авиационных технологий в Россию. Полеты российских самолетов на территории Великобритании будут считаться уголовным преступлением. Великобритания и США больше не будут покупать российскую нефть.

Все больше компаний уходят