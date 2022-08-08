Новости с войны в Украине 8.8.2022

Россия держит дополнительные войска вблизи границы с Украиной, на фронте ожесточенных столкновений

Россия держит свои войска в Брянской и Курской областях, граничащих с Украиной, предупредил в понедельник украинский Генеральный штаб. Он также сообщил, где повсеместно российские войска обстреливали позиции украинских защитников. Огонь велся по всей линии фронта. Ракеты HIMARS нанесли ответный удар по городу Мелитополь.

Россияне устанавливают на Донбассе коварные мины-"бабочки". Дети принимают их за игрушки

Российская армия для защиты линии обороны в Донбассе развернула на Украине боевые противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С, сообщило Министерство обороны Великобритании. Мины ПФМ-1 прозвали "минами-бабочками" из-за их внешнего вида, и в прошлом они вызывали много споров из-за своего неизбирательного характера. Во время советской войны в Афганистане они унесли большое количество жертв среди детей. По форме и цвету они напоминали детские игрушки.

Украинцы ликвидировали бригаду, которую они обвиняют в массовых убийствах в Буче

Вооруженные силы Украины ликвидировали военнослужащих российской 64-й мотострелковой бригады, которую Киев обвиняет в совершении военных преступлений и массовых убийствах мирных жителей в городе Буча. Эту информацию подтвердил в Telegram Департамент стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Россия опубликовала фотографии погибших оккупантов из 64 отдельной мотострелковой бригады в Хабаровске. Именно эта бригада была причастна к пыткам украинцев в Буче, Киевская область", - говорится в отчете.

Зеленский: если Россия проведет референдумы о присоединении, никаких переговоров с Киевом не будет

Если Москва проведет референдумы о присоединении к России на оккупированных территориях Украины, никаких переговоров с Киевом или его международными союзниками не будет. Об этом заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский, согласно которому Киев настаивает на своей позиции не уступать России никаких территорий.

Гутерриш требует доступа к Запорожской электростанции