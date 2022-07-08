Новости с войны в Украине 8.7.2022

Беларусь угрожает Польше

Руслан Косыгин, заместитель начальника белорусского Генерального штаба, в среду пригрозил нанести мощный удар по польской инфраструктуре в случае "вооруженных провокаций" со стороны Запада, сообщило белорусское государственное информационное агентство БелТА. Угроза прозвучала вскоре после того, как российский президент пообещал Минску, что тот получит тактические баллистические ракеты "Искандер-М".

Российские войска оккупировали пятую часть сельскохозяйственных земель Украины

Российские силы вторжения занимают около 22 процентов сельскохозяйственных угодий Украины, и война ставит под угрозу урожай этого лета. Об этом заявило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), основываясь на анализе спутниковых снимков. В то же время управление предупредило об обострении глобального продовольственного кризиса, пишет агентство AFP.

Российские прокуроры хотят посадить под арест депутата Госдумы, выступавшего против войны

В четверг российские прокуроры предложили суду заключить в тюрьму известного оппозиционного активиста и депутата московского парламента Пивоварова, который выступал против возглавляемой Россией войны против Украины, сообщило сегодня агентство Reuters. Оно назвало эти судебные процессы признаком того, что репрессии Кремля против инакомыслия продолжаются и становятся все сильнее.

Русские могут атаковать Славянск с запада

Российские войска наступают на Бахмут, говорится в заявлении украинского Генерального штаба в пятницу. По его словам, попытки атаковать Славянск и Краматорск были отбиты. Но русские могут напасть на эти города с Запада, предупредил Институт изучения войны (ISW).