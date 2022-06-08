Новости с войны в Украине 8.6.2022

Украинцы отразили российскую атаку под Северодонецком

Украинские войска, защищающие город Северодонецк, за которой идут тяжёлые бои, отразили российскую атаку на село Устиновка. Об этом сообщил украинский Генеральный штаб в своем очередном отчете в среду.

В психиатрической больнице в Бородянке за недельную оккупацию скончались 12 человек

Двенадцать человек, которые более недели находились в заложниках у российских солдат во время оккупации психиатрической больницы в Бородянске, умерли от голода и болезней. Об этом агентству Anadolu сообщила директор объекта Марина Ганицкая.

Муж мертв, мы и тебя достанем. Родственники защитников "Азовстали" получают угрозы с российских номеров

Родственники защитников Мариупольского металлургического завода "Азовсталь" в течение последнего месяца подвергались угрозам и издевательским звонкам, и сообщениям с российских телефонных номеров. Об этом серверу "Украинской правды" рассказала Юлия Федосюк, жена одного из украинских солдат, защищавших "Азовсталь".

Польша заключила с Украиной контракт на поставку оружия на сумму 16 миллиардов долларов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил во вторник, что Варшава заключила с Киевом один из крупнейших контрактов на поставку оружия за последние тридцать лет. По данным польских СМИ, стоимость продажи более пятидесяти самоходных гаубиц "Краб" составляет около трех миллиардов злотых. Они производятся на оружейном заводе Huta Stalowa Wola, который Моравецкий посетил во вторник.

Посол России в ООН не выдержал критики и покинул заседание Совета Безопасности

Посол России в Организации Объединенных Наций Василий Алексеевич Небензя покинул Совет Безопасности в понедельник вечером после того, как президент Европейского Совета Шарль Мишель выступил с критической речью, обвинив Москву в разжигании глобального продовольственного кризиса путем вторжения на Украину.

Мишель также обвинил российские войска в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в частности, сославшись на сообщения о сексуальном насилии. Небензя незадолго до этого в своем выступлении "категорически опроверг" любые обвинения в сексуальном насилии с участием российских военнослужащих. По словам посла, такие сообщения являются "лживыми".