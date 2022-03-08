Новости с войны в Украине 8. 3. 2022

Прекращение огня из-за мирных жителей

Россия объявила о начале согласованного прекращения огня в Украине и о том, что мирные жители могут покинуть пять городов. Информационное агентство "Униан" сообщило, что эвакуация только началась в городе Сумы, который подвергся бомбардировке ночью. Ожидается, что режим прекращения огня будет действовать до десяти часов вечера вторника по украинскому времени.

Нападение на Киев вот-вот произойдет

В течение понедельника русские перегруппировались для начала атаки на столицу Украины Киев, предупредил украинский Генеральный штаб. В сообщении говорится, что в атаку должны идти наиболее опытные подразделения, а также должны присоединиться чеченские бойцы и наемники из группы Вагнера.

Зеленский отзывает солдат со всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский отзывает всех украинских военнослужащих из всех миротворческих миссий по всему миру для защиты Родины от российской агрессии, сообщает "Украинская правда" на своем сайте. Сам Зеленский остается в Киеве.

Бомбардировка города Сумы

Российская армия нанесла авиаудары по северо-восточному украинскому городу Сумы и его пригородам в ночь на вторник. По словам главы Сумской военной администрации Дмитрия Живицкого, на месте происшествия погибли по меньшей мере десять человек, включая детей.