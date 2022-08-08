Новости с войны в Украине 7.8.2022
В результате российского обстрела Запорожской атомной электростанции один рабочий получил ранения
Один работник Запорожской атомной электростанции был ранен, когда в субботу вечером российская армия обстреляла объект ракетами. В результате нападения был нанесен удар по складу, где хранятся 174 контейнера с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщила украинская государственная атомная компания "Энергоатом".
Запорожская атомная электростанция была захвачена Россией в марте, вскоре после начала вторжения в Украину. Однако там по-прежнему работают украинские техники. "Украинская правда" написала, что перед нападением около 500 россиян и сотрудников российской компании "Росатом" спрятались в бункерах.
Украинские спецслужбы задержали двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с ФСБ
Украинская спецслужба СБУ задержала двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ. Задержанных подозревает СБУ в определении целей для российских ракет, разрушивших инфраструктуру в южно-украинском городе Николаеве, пишет русскоязычный сервер BBC.
Из украинских портов отплывает все больше судов с зерном
Из украинских черноморских портов в воскресенье отплыли еще четыре судна с почти 170 000 тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Об этом в Twitter сообщил министр транспорта Александр Кубраков. Это делается на основе соглашения о разблокировании украинских портов, которое было заключено в июле Украиной, Россией, Турцией и ООН.
Турецкие банки присоединяются к российской платежной системе
Пять турецких банков присоединяются к российской платежной системе "Мир", заявил, по данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где он провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, выгоды от этого получат как российские туристы, так и Турция.