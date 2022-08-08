Новости с войны в Украине 7.8.2022

В результате российского обстрела Запорожской атомной электростанции один рабочий получил ранения

Один работник Запорожской атомной электростанции был ранен, когда в субботу вечером российская армия обстреляла объект ракетами. В результате нападения был нанесен удар по складу, где хранятся 174 контейнера с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщила украинская государственная атомная компания "Энергоатом".

Запорожская атомная электростанция была захвачена Россией в марте, вскоре после начала вторжения в Украину. Однако там по-прежнему работают украинские техники. "Украинская правда" написала, что перед нападением около 500 россиян и сотрудников российской компании "Росатом" спрятались в бункерах.

Украинские спецслужбы задержали двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с ФСБ

Украинская спецслужба СБУ задержала двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ. Задержанных подозревает СБУ в определении целей для российских ракет, разрушивших инфраструктуру в южно-украинском городе Николаеве, пишет русскоязычный сервер BBC.

Из украинских портов отплывает все больше судов с зерном

Из украинских черноморских портов в воскресенье отплыли еще четыре судна с почти 170 000 тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Об этом в Twitter сообщил министр транспорта Александр Кубраков. Это делается на основе соглашения о разблокировании украинских портов, которое было заключено в июле Украиной, Россией, Турцией и ООН.

Турецкие банки присоединяются к российской платежной системе