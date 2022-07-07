Новости с войны в Украине 7.7.2022

Зеленский хвалит западное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский хвалит артиллерийское вооружение, поставляемое Западом. "Наконец, чувствуется, что западная артиллерия начала работать в большом количестве - оружие, которое мы получили от наших партнеров.

Его точность действительно такая, какой она должна быть", - сказал Зеленский, добавив, что украинским защитникам удается поражать склады и другие места, важные для логистики российских войск.

Русские идут на Славянск

Российская армия усиливает давление на город Славянск и его окрестности в Донецкой области на востоке Украины. Город подвергается интенсивным обстрелам, сообщил украинский Генеральный штаб в своем вечернем отчете в среду, сообщает Reuters. Однако он повторил утверждение о том, что украинским военным все же удается отражать российское наступление.

Канцлер Германии пообещал Украине больше оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках оружия в Украину. Они должны состояться в ближайшие недели в рамках так называемого цепного обмена с несколькими странами-партнерами. Подробности о типе оружия Шольц не уточнил, сообщило агентство DPA.

Цепной обмен означает, что Германия заменит союзникам советское оборудование, которое эти страны передадут Украине. С оружием советского производства украинским солдатам обращаться легче, чем с западной техникой, которая для них в новинку.

Украина через один день отменила новое положение о передвижении мужчин

Генеральный штаб украинской армии в среду отменил указ, запрещающий мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать свое место жительства, если у них нет необходимых разрешений. Этому постановлению всего один день. В народе поднялась волна критики в его адрес.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не знал об этой мере и призвал армию не предпринимать в следующий раз подобных шагов без его ведома. Зеленский является верховным главнокомандующим вооруженными силами.