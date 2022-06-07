Новости с войны в Украине 7.6.2022

По мнению американских аналитиков, контроль над Северодонецком переходит от одной стороны к другой

Российские силы, вероятно, удерживают контроль над большей частью Северодонецка с 6 июня, хотя точная ситуация в городе остается неясной, говорят аналитики Американского института изучения войны (ISW). Контроль над территорией, вероятно, часто переходит от одной стороны к другой. В уличных боях обычно трудно определить, кто и что контролирует, "хотя российские силы, вероятно, контролируют большую часть города", - пишет Институт.

Украинский Генеральный штаб заявил в понедельник, что Северодонецк по-прежнему остается во власти украинцев. На прошлой неделе Россия заявила, что уже отвоевала три четверти Северодонецка и осталось только "освободить" центр города.

Русские берут под контроль Святогорск

Российские войска берут под контроль город Святогорск, заявил лидер донецких сепаратистов Денис Пушилин. Украинские солдаты, по его словам, бежали, оставив после себя военную технику и оружие. Однако украинский Генштаб во вторник утром сообщил о тяжелых боях в окрестностях города.

В Мариуполе обнаружена холера

Министерство здравоохранения Украины утверждает, что с начала июня отслеживает первые случаи заболевания холерой, о которых сообщалось в Мариуполе. Это результат бомбардировок, когда люди не имели доступа к чистой воде и не могли похоронить погибших.

Мы вытеснили российский флот, утверждают украинцы

Военно-морские силы Украины утверждают, что оттеснили российский флот более чем на 100 километров от украинского побережья. Русские были "лишены полного контроля над северо-западом Черного моря", утверждает Киев.

В России резко возрос спрос на могилы

Российские власти в мае начали выкупать сотни могил во многих регионах для граждан, чьи семьи не могут оплатить их похороны. По данным украинского информационного агентства "Униан", которое ссылается на Telegram-канал "Можем объяснить", подобных масштабных заказов в России никогда не было, что может свидетельствовать о массовой гибели россиян в войне на Украине.