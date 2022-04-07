Новости с войны в Украине 7.4.2022

БОИ

Россия начала наступление на востоке Украины

Российская армия начала новое наступление на востоке Украины, пишет сервер немецкой газеты Bild. Войска атаковали на широком фронте в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Их цель — создать мощный котел, в котором они хотят окружить более 30 000 украинских солдат и заставить их сдаться. Пентагон заявил в среду, что Россия завершила вывод войск из Киева.

В Мариуполе заживо сгорели почти 50 человек

По словам мэра украинского Мариуполя Вадима Бойченко, во время российской бомбардировки детской больницы в городе "почти пятьдесят человек сгорели заживо".

Российские десантники не хотят идти на войну

Шестьдесят десантников из российского города Псков отказались вступать в войну на Украине, сообщает газета "Псковская губерния".

Более четырех миллионов беженцев

В общей сложности 4,2 миллиона человек покинули Украину из-за войны, и еще более 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и переехать в безопасное место в другой части Украины.

Россия использует мобильные крематории в Мариуполе

Русские в Мариуполе убирают трупы с улиц и используют мобильные крематории. Городской совет заявил, что они пытаются скрыть военные преступления. "Убийцы заметают следы. После широкого международного освещения геноцида в Буче российское руководство приказало убрать любые доказательства преступлений своей армии в Мариуполе“, - написал городской совет в социальной сети Telegram.

ЭКОНОМИКА

США ужесточают санкции

США ужесточают санкции против Сбербанка и блокируют деятельность Альфа-банка, запрещают новые инвестиции в Россию и вводят санкции в отношении детей Путина, объявил Белый дом.

Больше никакого бизнеса с Россией! Люди легли перед Рейхстагом в Берлине, как мертвые в Буче