Новости с войны в Украине 7. 3. 2022

Netflix уходит из России

Американский интернет-телеканал Netflix в выходные приостановил работу в России в связи с вторжением России в Украину. За последнюю неделю компания уже временно отменила свои российские проекты и приобретения. Срок действия подписки истекает, новые подписки не могут быть активированы.

Российские потери

По данным Вооруженных сил Украины, по состоянию на понедельник, 7 марта, потери российской армии оцениваются следующим образом: 11 000 солдат, 46 самолетов, 68 вертолетов, 290 танков, 117 орудий, 999 бронетранспортеров, 50 РСЗО (самоходных бронированных реактивных систем залпового огня), 2 корабля, 454 автомобиля, 60 танк-цистерн, 7 беспилотников и 23 зенитных орудия (пулемета). Данные не могут быть проверены.

СПОРТ

Российский гимнаст поддержал оккупацию

Российский гимнаст Иван Куляк устроил скандал на чемпионате мира в Дохе, публично поддержав нападение на Украину. Во время вручения медалей он пришел в майке, на которой была вырезана буква Z, которая является эмблемой оккупационных российских войск в Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) начала расследование в связи с этим.

Джокович предложил помощь украинскому теннисисту Стаховскому

Сербский теннисист Новак Джокович предложил финансовую и другую помощь бывшему украинскому игроку Сергею Стаховскому, который ушел в резерв армии перед нападением России. Стаховский разместил сообщение от Джоковича в Instagram. "Пожалуйста, дай мне знать, куда я могу отправить финансовую или другую помощь", - написал Джокович, а также пожелал, чтобы ситуация как можно скорее успокоилась. Стаховский ответил, что Украина благодарна Джоковичу за предложение и поддержку.