Новости с войны в Украине 6.8.2022

Русские готовятся к наступлению на востоке Украины, на юге к обороне

Российские войска предпринимают попытки наступательных операций на востоке Украины, а на юге готовятся защищать уже оккупированные территории, сообщил в субботу утром Генеральный штаб украинской армии. Также ночью продолжались российские артиллерийские, ракетные и авиационные обстрелы украинских городов, взрывы были слышны в Николаеве, Запорожье и Никополе, также была обстреляна Сумская область на северо-востоке Украины.

По данным украинской стороны, представитель установленной администрации в Херсонской области погиб при покушении

Представитель установленной Россией администрации на юге Украины Виталий Гур был ранен в результате покушения и находится в тяжелом состоянии, сообщило сегодня информационное агентство ТАСС со ссылкой на российскую администрацию оккупированной Херсонской области. По данным украинских СМИ и официальных лиц, Гур умер во время транспортировки на аннексированный Россией Крымский полуостров.

Один из реакторов на Запорожской атомной электростанции остановлен

Один из реакторов Запорожской атомной электростанции в Украине, которая находится под контролем российских оккупационных сил, все еще остановлен. Об этом сообщила в субботу украинская компания "Энергоатом", управляющая атомными электростанциями страны. В пятницу по электростанции были нанесены артиллерийские удары, ответственность за которые Москва и Киев возложили на силы друг друга.

В украинский порт прибыло иностранное судно за грузом - впервые с начала войны

Впервые с начала российского вторжения в Украину в субботу в украинском порту пришвартовалось судно под иностранным флагом для погрузки товаров. Судно для перевозки сыпучих материалов Fulmar S под флагом Барбадоса будет загружено зерном, сообщил министр транспорта Украины Александр Кубраков.

Путин хочет не аннексии, а разрушения, утверждает олигарх

Президент России Владимир Путин намерен не аннексировать Украину, а разрушить ее. Об этом заявил Леонид Невзлин, бывший вице-президент российской нефтяной компании ЮКОС, который уехал из России и сейчас занимается бизнесом в Израиле.