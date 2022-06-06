Новости с войны в Украине 6.6.2022

За Северодонецк продолжаются ожесточенные бои

Российские войска продолжают попытки захватить Северодонецк, а также наступают под Лиманом на Донбассе в восточной Украине. Украинская армия сообщает о частичных успехах в возвращении некоторых утраченных позиций в Северодонецке, но на месте продолжаются ожесточенные бои.

Российская армия продолжает атаковать Славянск, пытаясь окружить украинские силы, а также усиливает противовоздушную оборону на острове Змеиный, который должен защищать российские суда, блокирующие украинские порты и, таким образом, экспорт украинского зерна.

В Беларуси сосредоточено оружие

В Беларуси вдоль границы с Украиной размещены российские силы, вооруженные ракетами "Искандер-М", зенитными системами С-400, зенитными комплексами "Панцирь-С1" и оперативно-тактическими самолетами "Авива", утверждает украинское военное командование.

На Украине, по данным СМИ, погиб еще один российский генерал

Во время боевых действий на востоке Украины в воскресенье погиб российский генерал-майор Роман Кутузов, пишет украинское агентство Unian. Москва пока не подтвердила гибель еще одного своего генерала на Украине, но соболезнования в адрес близких Кутузова также появляются на пророссийских каналах на коммуникационной платформе Telegram, отмечает интернет-издание Nexta.

Зеленский отправился непосредственно в города, осажденные русскими

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье отправился на линию фронта на востоке страны. После встречи с солдатами в Запорожской области, которым он вручил награды и подарки, он посетил города Лисичанск и Соледар, расположенные вблизи линии фронта боевых действий, пишет Kyiv Independent.

Три балканские страны запретили пролет самолета с Лавровым, который направляется в Сербию

Черногория, Северная Македония и Болгария запретили пролет российского правительственного самолета, который должен был использоваться министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник для официального визита в Белград. Об этом серверу сербской ежедневной газеты Danas сообщили неофициальные источники из руководства государства.