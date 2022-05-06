Новости с войны в Украине 6.5.2022

Русские при поддержке авиации интенсивно атакуют Азовсталь

Около металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе разгорелись ожесточенные бои, сообщил в пятницу генеральный штаб украинской армии. Российские оккупационные силы при поддержке военно-воздушных сил атакуют и пытаются взять под контроль часть металлургического комбината, который является последним убежищем защитников города. Помимо солдат, в комплексе по-прежнему находятся мирные жители, которые не могут эвакуироваться.

Мы переходим к контратакам, объявила Украина

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время брифинга с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли заявил, что Украина перешла в контрнаступление в направлениях на Изюм и Харьков.

ЕС хочет ввести санкции в отношении предполагаемой возлюбленной Путина

Европейский союз предложил в связи с вторжением российских войск на Украину ввести санкции в отношении бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которая, по данным СМИ, является возлюбленной президента Владимира Путина и возглавляет крупную медиагруппу НМГ. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, с которым ему удалось ознакомиться.

Путин извинился за высказывания Лаврова

Президент России Владимир Путин извинился за высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова о Гитлере, заявил после телефонного разговора с главой Кремля премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт. Ранее Лавров заявил, что, хотя президент Украины Владимир Зеленский является евреем, это не означает, что на Украине нет нацистских элементов. "Гитлер также был еврейского происхождения. Самые большие антисемиты — это евреи", - сказал он.

Лукашенко: применение ядерного оружия на Украине неприемлемо

Применение ядерного оружия на Украине "неприемлемо, потому что она находится рядом с нами", - заявил в интервью AP авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он также сказал, что не ожидал, что война на Украине затянется так надолго. Но он продолжал защищать вторжение России на Украину.