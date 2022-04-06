Новости с войны в Украине 6.4.2022

БОИ

Ракетный обстрел в Днепропетровской области

Днепропетровская область подверглась ракетному обстрелу российских войск. Ракеты уничтожили нефтебазу, и сгорел один из местных заводов.

Во Львовской области слышны взрывы

Взрывы и сирены также слышны на западе Украины. Губернатор Львовской области Максим Козыцкий сообщил, что взрывы также были слышны поздно вечером во вторник в городе Радехов на западе страны, примерно в 70 километрах от Львова. Сирены были слышны и во Львове.

Последствия российской оккупации в Киевской области

За 35 дней оккупации украинского села Гостомель под Киевом российскими войсками вторжения погибло более 400 человек. Очевидцы подтвердили гибель некоторых из них, некоторые люди числятся пропавшими без вести. По данным белорусского агентства Nexta, ситуация в Бородянке (также в Киевской области) такая же катастрофическая, как и в Буче.

ДИПЛОМАТИЯ

Высылка российских дипломатов продолжается

Румыния приняла решение выслать со своей территории десять российских дипломатов. Десять сотрудников российского посольства также должны покинуть Португалию. Греция вышлет 12 российских дипломатов.

Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в среду принял участие в заседании Совета Безопасности ООН посредством видеотрансляции. Он заявил, что нет такого преступления, которое не совершили бы российские войска в городе Буча на окраине Киева. Он говорил о том, что "мирные жители умирали в жилых домах, российские солдаты переезжали их танками, пока люди сидели в машинах, отрезали им конечности, вырывали языки, потому что агрессор не слышал того, что хотел".