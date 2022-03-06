Новости с войны в Украине 6.3. 2022

Российская армия обстреливает мирных жителей

Российские войска в Ирпене, Украина, обстреливают мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из района. По данным “Радио Свободная Европа”, погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Совет города Бучи, рядом с которым находится Ирпень, заявил, что русские обстреливают поселение и препятствуют доставке гуманитарной помощи.

Аресты на антивоенных демонстрациях

Не менее 600 человек из 21 города России были арестованы за участие в воскресных демонстрациях против войны в Украине, по данным независимой мониторинговой группы ОВД-Инфо. Демонстрации против вторжения прошли во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске, Екатеринбурге и других городах.

Потери вторгшихся войск

По данным Министерства обороны Украины, Россия на данный момент потеряла в ходе вторжения около 11 000 солдат, 21 зенитное орудие, 44 самолета, 50 самоходных ракетных установок, 48 вертолетов, 60 цестерен, 285 танков, 4 беспилотника, 985 бронемашин, 2 корабля, 109 орудий, 447 других транспортных средств. Эти цифры не могут быть проверены.

Самолеты для Украины

Соединенные Штаты обсуждают условия, на которых Польша могла бы поставить свои истребители МиГ-29 украинским войскам, сообщило в воскресенье вечером издание Politico со ссылкой на четырех американских чиновников. США поставят Польше свои F-16, которые заменят МиГи, чтобы не ослаблять оборону Польши.

Ребенок самостоятельно достиг границы

11-летний украинский мальчик прибыл на словацко-украинскую границу без сопровождения родителей в полном одиночестве. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Словакии. Мальчик был отправлен родителями в гости к родственникам, сами они должны были остаться в стране. Они написали его контактные данные прямо на руке.

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