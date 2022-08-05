Новости с войны в Украине 5.8.2022

Украина перебирает инициативу

Украина, похоже, берет на себя стратегическую инициативу, вынуждая Россию передислоцировать войска и менять приоритеты в ответ на контрнаступление Киева, сообщает Институт изучения войны.

В ответ на украинские контратаки российское командование стало перебрасывать в сторону Херсона и Запорожской области более крупные силы и технику. Все это ценой потери позиций под Славянском и Северском, которые, по данным ISW, российские войска полностью оставили.

Россия пытается расширить подконтрольную территорию на западе Донецка

Российские войска ведут операцию в направлении Бахмута и Авдеевки, пытаясь расширить подконтрольную территорию на западной окраине Донецка, сообщил украинский Генштаб на очередном утреннем брифинге в пятницу утром.

В направлении Бахмута Россия в течение ночи продолжала обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру вблизи нескольких населенных пунктов. Наступательные действия, направленные на улучшение тактической позиции, успеха не имели.

Канада отправляет солдат в Великобританию для обучения украинцев

Канада направит в Великобританию до 225 военнослужащих для обучения украинских солдат, сообщило министерство обороны Канады.

Они нанесли удар по остановке общественного транспорта в Торецко Донецкой области. Не менее восьми жертв

По меньшей мере восемь человек погибли в четверг, когда российская армия обстреляла остановку общественного транспорта в Торецке Донецкой области Украины. Еще четыре человека, в том числе трое детей, пострадали, сообщает Украинская правда.