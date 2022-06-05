Новости с войны в Украине 5.6.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Битва за Северодонецк

Российские войска продолжают наступление на украинский город Северодонецк. По словам губернатора Луганской области Сергея Гайды, они контролируют восточную часть города. По сообщению Генштаба ВСУ, российские войска в регионе сосредоточены на наступательных действиях с целью окружения украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска и блокирования основных путей тылового обеспечения.

Киев стал объектом ракетного удара

Утром в Киеве прогремел сильный взрыв и поднялся столб дыма, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. Причины взрыва пока не известны. Перед взрывом в Киевской области раздались сирены, предупреждающие о воздушном нападении. По словам представителя Минобороны России, подбито 7-72 танка, поставленных странами Восточной Европы.

Сообщалось также о ракетных обстрелах Краматорска, где ракеты попали в два завода. О пострадавших не сообщается.

Окончание войны к концу года?

По оптимистичным оценкам, война в Украине может завершиться к концу года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

Обмен телами павших солдат

Об обмене телами погибших солдат украинская армия сообщила несколько дней назад. Украина и Россия обменяли тела 160 убитых украинцев на 160 погибших россиян. Обмен состоялся в Запорожской области.

России не хватает танков, считает эксперт

Профессор стратегических исследований Университета Св. Эндрюс Филлипс О'Брайен считает, что российской армии не хватает танков, и поэтому ее продвижение замедляется.

Российские вооруженные силы направили в Украину около 1500 из 2840 танков, стоящих на вооружении в настоящее время. Пентагон убежден, что, согласно отчету от 26 мая, Россия потеряла почти тысячу танков, а украинцы говорят, что они уничтожили более 1350. Слова О'Брайена: «Это большие потери».

Испанские леопарды для Украины

Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и танки «Леопард». Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает El Pais. Испанская армия готова предоставить украинцам необходимую подготовку для использования техники.