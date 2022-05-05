Новости с войны в Украине 5.5.2022

Российская ракета попала в украинский Днепр

Российская ракета попала в центр украинского города Днепр, повреждения нанесены железной дороге, сообщила на своем сайте газета "Украинская правда" со ссылкой на мэра и Украинские железные дороги. Как сообщает BBC, в социальных сетях появились изображения облаков дыма над автомобильным и железнодорожным мостом, который соединяет две части областного города.

Россияне добрались до "Азовстали"

В среду россиянам удалось проникнуть на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, который является последним форпостом украинского сопротивления в городе. "В Азовстали продолжаются тяжелые бои. Никакой связи с украинскими бойцами нет", - сообщила "Украинская правда". Сотни мирных жителей все еще прячутся в районе металлургического комбината.

Россия хочет с помощью маневров в Беларуси выманить украинские войска с Донбасса

Британская разведка в четверг в своем ежедневном отчете о событиях на Украине заявила, что военные учения в Беларуси Россия хочет использовать, чтобы вызвать страх на Украине. По сообщениям, она хочет добиться того, чтобы Киев оставил часть войск на севере страны и не направлял их в Донбасс.

Зеленский: Россия будет выплачивать репарации. Ущерб уже составляет 600 миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник во время встречи с главным редактором Wall Street Journal Мэттом Мюрреем, что Украина будет настаивать на репарациях от России. По его словам, Россия нанесла Украине ущерб в размере 600 миллиардов долларов (около 14 триллионов крон).

Кадыров сообщил о масштабном наступлении в Луганской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров, как сообщает РИА Новости, объявил о масштабном наступлении бойцов самопровозглашенной Луганской Народной Республики и своих чеченских бойцов. Операция, по его словам, проходит по всей линии фронта.