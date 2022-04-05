Новости с войны в Украине 5.4.2022
БОИ
Российские войска покинули окрестности Чернигова, они также покидают Сумскую область
Российские войска оставили позиции близ города Чернигов, но в Черниговской области остаются некоторые солдаты российских сил вторжения. Вчера об этом заявил местный губернатор Вячеслав Чаус.
О выводе российских войск также сообщил губернатор североукраинской Сумской области Дмитрий Живицкий. "Мы видели много техники, направляющейся в сторону России, наша артиллерия преследовала их", - сказал он, сообщает агентство Укринформ.
Русские атаковали южноукраинский Николаев
Русские в понедельник атаковали город Николаев на юге Украины. По словам мэра города, в результате нападения погибли 10 человек и десятки получили ранения. Он добавил, что российская армия использовала кассетные боеприпасы.
В Украине увеличилось количество преждевременных родов
Врачи в Украине отмечают резкий рост числа преждевременных родов. Родильные дома в Харькове и Львове сообщают, что их количество удвоилось или утроилось за последние несколько недель из-за стресса и проблем со здоровьем беременных женщин, пишет британская общественная телекомпания BBC на своем сайте.
Зеленский посетил Бучу, обвинил Россию в военных преступлениях и геноциде
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча, где, по данным украинских властей, российские солдаты убили сотни мирных жителей. Зеленский вновь обвинил Россию в военных преступлениях и заявил, что Украина найдет виновных в зверствах в Киевской области. "Это военные преступления, и мир признает их геноцидом", - заявил Зеленский, сообщает Reuters.
ДИПЛОМАТИЯ
Запад высылает российских дипломатов
Германия в понедельник приняла решение о высылке сорока российских дипломатов. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, они работали против Германии. У них есть пять дней, чтобы покинуть страну.
Франция вышлет 35 российских дипломатов, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к МИД Франции.
Литва снижает уровень дипломатического представительства с Россией. Страну должен будет покинуть российский посол, также будет закрыто консульство в портовом городе Клайпеда. В ближайшие дни из Москвы должен вернуться также литовский посол.