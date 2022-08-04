Новости с войны в Украине 4.8.2022

Российские обстрелы продолжаются

Харьков пострадал во время ночного обстрела. Ракеты попали в административное здание в одном из районов, где никого не было. Пожаров тоже не было. Около четырех утра обстреляли также Никополь в Днепропетровской области. Сильные взрывы были зафиксированы в двух районах города.

Беларусь проводит проверку готовности своих войск на границе с Украиной

Генштаб Украины предупредил в четверг, что Беларусь проводит проверку боеготовности своих сил. Происходит это в частях, которые дислоцируются в Гомельской области, которая примыкает к Волынско-Полюсской области Украины.

Россия хочет ослабить единство Запада, запугивая ядерной катастрофы на Запрожской электростанции

Российские силы, вероятно, используют оккупациюЗапорожской атомной электростанции, чтобы вызвать на Западе опасения, что там может произойти ядерная катастрофа. По данным базирующегося в Вашингтоне Института изучения войны (ISW), Кремль надеется уменьшить западную готовность поддержки Украины в возможном контрнаступлении.

Зеленский косвенно раскритиковал Шредера и хочет договориться с Китаем

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном ночном выступлении в среду косвенно раскритиковал контакты бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, напряженность на Балканах, а также вокруг Тайваня и Кавказа является результатом дисфункциональной архитектуры глобальной безопасности. В то же время он выразил заинтересованность в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В среду вечером Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. За предложение проголосовали 95 сенаторов, против был лишь один. Документ ранее был одобрен Палатой представителей, теперь он ожидает подписи президента, который также поддерживает предложение.

ООН хочет расследовать массовое убийство в Оленевке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что начнет расследование недавнего нападения на украинский город Оленовка, в результате которого, по словам российских и пророссийских властей, погибли пять десятков украинских военнопленных.