Новости с войны в Украине 4.7.2022

Российская ракета уничтожила школу

в Харькове В Харькове в четыре часа утра был нанесен удар по школе, предназначенной для второго класса, сообщил военный администратор Олег Синегубов. В результате нападения никто не пострадал, но три человека погибли и шесть получили ранения в результате нападения на деревню Безруки. Несколько городов и сел в Харьковской области были обстреляны ночью

Россия собирает корабли в северо-западной части Черного моря

Россия усилила скопление кораблей в северо-западной части Черного моря подводной лодкой, вооруженной 28 крылатыми ракетами "Калибр", сообщило украинское командование Юг. В группе судов также находятся два больших десантных корабля, что вызывает опасения, что это может быть подготовка к высадке.

Русские готовят наступление на Славянск и Краматорск

Взяв под свой контроль Лисичанск, российские войска концентрируются на наступлении на Славянск и Краматорск. Это следует из брифинга, проведенного в понедельник украинским Генеральным штабом. Из него ясно, что противник атакует вдоль длинного участка фронта.

В направлении Славянска россияне в ходе продолжающихся боевых действий пытаются получить контроль над Богородичным, Мазановкой и Долиной. Противник перебросил в район из оккупированного Изюма одну батальонную тактическую группу и орудия. Перед следующей атакой перегруппировывает свои силы.

В Северодонецке и Лисичанске остаются мирные жители

В оккупированном Северодонецке остаются 8000 мирных жителей, и еще 10 000 остаются в недавно оккупированном Лисичанске, сообщил Сергей Гайдай, военный администратор Луганской области. По его словам, даже после вывода войск из Лисичанска украинские войска все еще удерживают небольшой кусок Луганской области.

Британский министр выступает за конфискацию российских активов