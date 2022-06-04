Новости с войны в Украине 4.6.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Российские войска укрепляются под Северодонецком

Российская армия усилила свои войска и продолжает обстреливать город Северодонецк на востоке Украины, сообщил Киев. У города Бахмут, российские войска отошли.

Министерство обороны Великобритании предупредило в пятницу, что российские войска могут за две недели взять под контроль всю Луганскую область, но дорогой ценой. Он отметил, что концентрация удара на Северодонецке означала, что на большинстве других направлений российским войскам приходилось переходить к обороне.

Россия потеряла большую часть 35-й армии из-за плохого командования и нехватки техники

Россия потеряла почти всю 35-ю общевойсковую армию в боях под Изюмом, пишет российский блогер за Бойцовым котом Мурзом. По словам блогера, командиры 38-й и 64-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад с Дальнего Востока недооценили бой в лесу, потеряв в них не менее сотни бойцов.

Командиры также не отремонтировали артиллерийские системы, которые должны были обеспечивать бойцам артиллерийскую поддержку. Солдаты также не получили надлежащего снаряжения, не хватило им и лопат, чтобы зарыться, поэтому минометный и артиллерийский огонь противника был для них смертельным. Наемники из группы Вагнера и группы Редута отказались принимать участие в бою, заявив, что российская армия не заплатила им достаточно денег за такое нападение.

Украинский успех в Херсоне

Украинским войскам удалось уничтожить российский склад боеприпасов и несколько самоходных гаубиц в Херсонской области. Также из боя были выведены 19 оккупантов, сообщил в субботу утром украинский штаб Юг.

Россия перебросила ядерное оружие в Херсонскую область

Российские оккупационные силы перебросили в Херсонскую область четыре крупнокалиберные САУ 2С7 «Пион», которые также могут вести огонь атомными боеприпасами. Как сообщает Украинская правда, украинские штабы на юге заявили, что они служат для запугивания населения.

ЭКОНОМИКА

ЕС приостановил действие тарифов на украинские товары

Евросоюз приостанавливает импортные пошлины на украинские сельскохозяйственные и продовольственные товары сроком на один год с субботы. Мера также коснется фруктов, овощей и промышленной продукции, импортируемых из Украины в ЕС.

Отели Marriott в России закрываются

Marriott International Hotel приостанавливает работу в России спустя 25 лет. 10 марта из-за вторжения России в Украину компания решила приостановить открытие запланированных отелей и все будущие разработки и инвестиции в России. Он также закрыл свой офис в Москве в то время.

Запрет на ввоз большей части российской нефти в ЕС с начала года

В пятницу Евросоюз наконец утвердил шестой пакет санкций за российское вторжение в Украину, который включает запрет на импорт большей части российской нефти с начала года. Транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Чехию, Словакию и Венгрию будет временно снята с эмбарго.