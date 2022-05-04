Новости с войны в Украине 4.5.2022

В результате обстрела Донецкой области есть жертвы

По меньшей мере 10 человек погибли и 15 получили ранения во вторник в результате обстрела Россией коксохимического завода в городе Авдеевка Донецкой области на востоке Украины, сообщил губернатор области Павел Кириленко. "Русские точно знали, куда целили - рабочие только что закончили свою смену и ждали на остановке автобус, который должен был отвезти их с завода домой. Это еще одно циничное преступление русских на нашей земле. Они заплатят за все!" написал Кириленко в социальной сети Telegram.

Во вторник в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб 21 мирный житель, сообщили власти. Это самый высокий ежедневный показатель с момента нападения на Краматорск.

Львов под обстрелом, первая ракета попала в Закарпатскую область

Во вторник вечером во Львове, Днепре и Киеве прогремели взрывы. По данным СМИ, скорее всего, это был очередной обстрел украинских городов российскими ракетами и снарядами. Первая ракета во время продолжающегося конфликта также попала в Закарпатскую область на западе Украины, которая граничит со Словакией.

Россия обстреляла Украину из Каспийского моря, опасаясь сбить самолеты

Более 20 ракет было выпущено Россией по Украине во вторник вечером, сообщила в среду утром "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ВВС Украины Юрия Игната. Большинство из них были выпущены с Каспийского моря, часть - со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Ракеты были нацелены на всю Украину. Игнат подчеркнул, что эти атаки предпринимаются Россией, потому что она опасается за свои самолеты и вертолеты и предпочитает не летать на них в воздушном пространстве, контролируемом украинскими силами.

Украинский парламент запретил пророссийские партии. За были также их бывшие члены

Украинский парламент запретил в стране деятельность пророссийских партий, сообщают местные СМИ со ссылкой на депутатов. За соответствующий закон, запрещающий политические партии с программой, направленной на оправдание или отрицание российской агрессии или одобрение действий пророссийских сепаратистов, проголосовала и часть оппозиции, в том числе 17 бывших членов пророссийской "Оппозиционной платформы — За жизнь".