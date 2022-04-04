Новости с войны в Украине 4.4.2022

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Обстрел Харькова

Российская армия обстреляла в воскресенье второй по величине украинский город Харьков. По данным местной прокуратуры, семь человек погибли и еще 34 получили ранения, в том числе трое детей.

Русские нанесли удар по очередной больнице

По сообщению областной администрации, российская атака сегодня также нанесла удар по больнице в городе Рубежное Луганской области. По словам губернатора области, в результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения.

ООН опубликовала официальные данные о жертвах среди гражданского населения

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило убийство 1417 гражданских лиц, включая 121 ребенка, и ранение 2038 человек. Это официально подтвержденные потери; общие потери среди гражданского населения, вероятно, будут гораздо выше. Эти цифры пока не включают данные из Мариуполя и Ирпеня. Основной причиной гибели и ранений людей УВКБ ООН назвала артиллерийские и ракетные обстрелы, а также бомбардировки с воздуха.

Мобилизация дополнительных российских солдат

По данным украинской армии, Россия мобилизует еще 60 000 военнослужащих, чтобы пополнить свои истощенные военные силы. "Вооруженные силы Российской Федерации планируют задействовать еще 60 000 человек", - заявили в украинском Генштабе. Солдаты мобилизуются в Краснодарском и Пермском краях, Дагестане, Ингушетии и Калмыкии.

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Страны Балтии перестанут принимать российский газ