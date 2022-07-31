Новости с войны в Украине 31.7.2022

Николаев ночью обстрелян кассетными боеприпасами

Власти нескольких украинских городов вблизи линии фронта сообщили в воскресенье ночью об обстрелах со стороны России. В Харькове произошло не менее шести взрывов, на Николаев вновь упали кассетные боеприпасы, сообщает об обстрелах и Никополь.

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. На месте есть пострадавшие

В воскресенье беспилотник атаковал штаб Черноморского флота России в Севастополе в оккупированном Россией Крыму. Шесть человек получили ранения.

"Неизвестный объект влетел во двор штаба. По предварительным данным, это беспилотник. Пострадали пять человек, это сотрудники штаба», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он добавил, что торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ отменили из соображений безопасности. Россия отмечает его каждый год в последнее воскресенье июля.

Россияне, по-видимому, построили временные мосты в Херсонской области, утверждают британцы

Российские войска, вероятно, построили два временных моста в Херсонской области на юге Украины и запустили паромную переправу на реке Днепр. Они пытаются компенсировать потерю ключевых мостов, разрушенных украинской армией, сообщило сегодня министерство обороны Великобритании. По его словам, Россия пытается усилить контроль над оккупированной территорией и установить там гражданскую власть, задачей которой является проведение референдума о присоединении этих территорий к России.

Разведка: Вагнеровцы вырезали пленных без ведома Москвы. Боялись, что проверка выявит хищения

Евгений Пригожин, глава ЧВК Вагнера, приказал в четверг взорвать Оленевскую тюрьму на востоке Украины, в результате чего погибли более 50 украинских военнопленных. В субботу украинская военная разведка сообщила в социальной сети Telegram, что взрыв был терактом. Взрыв был призван скрыть хищение денег, предназначенных для военнопленных. В то же время это серьезное нарушение Женевских конвенций со стороны России.

Украина объявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области перед зимой. Из-за отопления

Перед началом отопительного сезона Украина объявит об обязательной эвакуации жителей из неоккупированных районов Донецкой области. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в субботу.

«В Донецкой области полное отсутствие газа, мы отремонтировали все газопроводы, которые можно было отремонтировать, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы обеспечить теплом людей зимой», — сказала Верещук, по словам которой в области нет даже надежного электроснабжения. «Всего из Донецкой области придется эвакуировать не менее 200-220 тысяч жителей.