Новости с войны в Украине 31.5.2022

Депутат НАТО: Россия нарушила соглашение, на востоке Европы мы можем вмешаться

Напав на Украину, Россия нарушила соглашение с Североатлантическим альянсом, подписанное 25 лет назад, и поэтому НАТО может вмешаться в боевые действия. В воскресенье об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью агентству AFP. Запад поставляет оружие Украине, которая подверглась нападению со стороны России 24 февраля. Однако пока он исключил прямое участие в боевых действиях.

Они уже воруют даже металлы, украинцы возмущены. Россияне грузят в Мариуполе на корабль листовой металл

В Мариуполе идет погрузка металлопроката на российское грузовое судно, которое прибыло в порт в субботу, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Корабль должен отправиться в Ростов-на-Дону. Омбудсмен Украины обвинила Россию в мародерстве.

Город Рубежное разрушен до основания, показано видео с беспилотника

Восточноукраинский город Рубежное, расположенный всего в нескольких километрах от городов-побратимов Северодонецка и Лисичанска, был сровнен с землей в результате боевых действий. Видео с беспилотника украинской армии, на котором запечатлены разрушенные дома и усеянные воронками улицы, поделился в Twitter корреспондент BBC.

Российская армия, по словам лидера сепаратистов, оккупировала треть Северодонецка

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на лидера сепаратистов в Луганской народной республике Леонида Пасечника сообщило, что российские войска захватили около трети города, продвигаясь медленнее, чем ожидалось. "Мы можем сказать, что треть Северодонецка уже находится под нашим контролем", - сказал Пасечник. "Но мы хотим сохранить инфраструктуру", - добавил он.

На Украине погибли 243 ребенка, заявляет украинская прокуратура

С начала российского вторжения на Украине погибли 243 ребенка и еще 446 получили ранения, сообщила Генеральная прокуратура Украины. Больше всего - 153 - детей было ранено и убито в Донецкой области, за ней следует Киевская область - 116 и Харьковская область - 111. В понедельник в результате вчерашнего российского артиллерийского обстрела в селе Миролюбовка в Херсонской области погибла девятилетняя девочка. Также пострадали семимесячный младенец и пятилетняя девочка.