Новости с войны в Украине 31.3.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Сообщается, что российские солдаты не подчиняются приказам и намеренно уничтожают технику

Некоторые российские солдаты на Украине отказываются подчиняться приказам и намеренно уничтожают собственную технику, заявил директор британской разведывательной службы GCHQ Джереми Флеминг. По его словам, президент России Владимир Путин цепляется за реализацию плана, который явно проваливается.

Российские солдаты покидают Чернобыль. Некоторые даже не знали об аварии

Российские солдаты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день вторжения. В настоящее время они покидают район. "Чернобыль - это район, куда передислоцируются некоторые войска - они покидают территорию электростанции и переезжают в Беларусь", - цитирует AFP слова неназванного представителя Пентагона.

По данным Reuters, двое сотрудников завода стали свидетелями безрассудного и опасного поведения россиян, а один из них назвал их поведение прямо-таки "самоубийственным". Некоторые солдаты признались рабочим, что никогда не слышали об аварии, произошедшей на объекте.

Гуманитарный конвой направляется в Мариуполь

В Мариуполь направляется колонна из 45 автобусов с гуманитарной помощью для эвакуации мирных жителей из осажденного города, сообщила вице-премьер-министр Украины. Российские войска до сих пор не взяли город под контроль, хотя они постоянно медленно продвигаются к центру. В почти разрушенном городе до сих пор находятся более 100 тысяч мирных жителей, тысячи уже погибли в результате обстрелов.

Россия набирает большое количество сирийских наемников

Россия открыла 14 вербовочных центров в нескольких сирийских городах, включая Дамаск и Алеппо. Один из наемников рассказал BBC, что большинство людей, которых он знает лично, подписались воевать только ради куска хлеба.

ДИПЛОМАТИЯ

Турция работает над встречей министров иностранных дел

Турция работает над организацией встречи между министрами иностранных дел России и Украины, заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу. "На переговорах в Стамбуле был достигнут значительный прогресс. Встреча между Россией и Украиной может состояться на более высоком уровне, на уровне министров иностранных дел, в течение одной-двух недель", - сказал Чавушоглу.

ЭКОНОМИКА

Новые британские санкции, также нацеленные на "мясника из Мариуполя"

Британское правительство объявило о расширении антироссийских санкций еще на 14 других субъектов, включая государственные СМИ и их "пропагандистов", а также российского генерала Михаила Мизинцева, которого оно назвало "мариупольским мясником". Эти меры направлены против тех, кто распространяет ложь о российском вторжении в Украину, заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

СПОРТ

Русское вторжение уничтожает меня, боль невыносима. Я не могу продолжать, - плачет украинская звезда.

Теннис уходит в сторону. Родина Элины Свитолиной уже больше месяца разрушена вторгшимися российскими войсками. И страдания украинского народа коснулись и 27-летней уроженки Одессы. "Боль невыносима, я не могу продолжать", - сказала бывшая третья ракетка мира, которая снимается с турниров из-за проблем со здоровьем и психологических проблем, связанных с войной.