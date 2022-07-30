Новости с войны в Украине 30.7.2022

Россияне обстреляли автобусную остановку в Николаеве, пятеро погибли

В результате пятничного нападения российских войск на город Николаев на юго-востоке Украины по меньшей мере пять человек погибло и тринадцать получили ранения. Район непосредственно возле остановки общественного транспорта был поражен кассетными боеприпасами

«Остановка общественного транспорта стала объектом нападения. На данный момент 13 раненых и пятеро погибших. Они будут отвечать за все. Они настоящие террористы...», — написала председатель областного совета Анна Замазьева.

Тюрьма с украинскими заключенными в Оленовке была взорвана русскими. У нас есть доказательства, утверждает Киев

Украина утверждает, что тюрьма в оккупированной Оленевке на Донбассе, где в результате взрыва в ночь на пятницу погибли более 50 украинских военнопленных, не была поражена ракетой, а взорвалась изнутри. Таким образом, он опровергает заявление Москвы о том, что объект был поражен украинской ракетой. Киев заявляет, что может предоставить доказательства своей версии, сообщает в пятницу "Украинская правда".

В сети есть видео, как российский солдат кастрирует украинского пленного

Волну эмоций вызвало в пятницу видео, которое изначально опубликовала в Twitter украинская депутат Инна Совсунова. На кадрах видно, как мужчина в форме российской армии обездвижил украинского пленного на земле, а затем кастрировал его канцелярским ножом.

«Российский солдат из чеченского батальона «Ахмат» отрезал гениталии украинскому пленному», — написала Совсунова в посте. По имеющейся информации, исполнителем чудовищного акта должен быть российский военнослужащий Виталий Арошанов, на которого украинские снайперы теперь, видимо, сосредоточатся в первую очередь.

Россия формирует третью независимую группу армий для войны на Украине

Российское командование формирует в Западном военном округе третий отдельный армейский корпус, предназначенный для дислокации в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Главного разведывательного управления Украины (ГУР) Вадим Скибицкий, что подтвердила "Украинская правда". Причиной его создания является нехватка солдат на фронте.

Украинский суд смягчил приговор первому осужденному российскому военнослужащему

Апелляционный суд Киева в пятницу смягчил приговор россиянину Вадиму Шишимарину, который был вынесен ему за военные преступления, совершенные во время российского вторжения на Украину. Вместо пожизненного заключения ему предстоит провести 15 лет в тюрьме. Шишимарин стал первым российским солдатом, который предстал перед судом в связи с вторжением России в страну этой весной