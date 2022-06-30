Новости с войны в Украине 30.6.2022

НАТО усилит войска на Востоке

НАТО усилит войска на восточном фланге Альянса, увеличив практическую поддержку Украине, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Мадриде.

Для Путина Донбасса было бы недостаточно

Президент России Владимир Путин по-прежнему намерен оккупировать большую часть Украины. Но русская армия сильно истощена и поэтому продвигается медленно. Так что война, скорее всего, будет продолжаться еще долго. По данным британской BBC, об этом заявляют американские спецслужбы.

Нападение на Мариупольский театр было военным преступлением

Бомбардировка театра в Мариуполе, Украина, 16 марта этого года явно была российским военным преступлением. В своем отчете об этом заявляет Amnesty International (AI), которая в течение последних трех месяцев собирала свидетельские показания, заключения экспертов и другие доказательства.

Приговоренный к смертной казни британец подал апелляцию

Британец Шон Пиннер, который недавно был приговорен судом самопровозглашенной пророссийской Донецкой Народной Республики к смертной казни вместе с двумя другими иностранцами за участие в боевых действиях на стороне украинских войск, подал апелляцию на приговор.

Россия теряет технологии. Импорт полупроводников в страну сократился на 90 процентов

Мировой экспорт полупроводников в Россию после введения западных санкций из-за вторжения Москвы в Украину сократился на 90 процентов. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо. Она также предупредила, что санкции затронут и российскую авиационную отрасль. "Россия может быть вынуждена вывести из эксплуатации от половины до двух третей своих коммерческих самолетов в ближайшие четыре года, чтобы использовать их в качестве запасных частей", - сказала она.