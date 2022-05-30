Новости с войны в Украине 30.5.2022

Германия направляет Украине 1 млрд евро

Германия предоставит Украине помощь на сумму в один миллиард евро. В воскресенье об этом сообщила посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен после встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Ожесточенные бои на юге Украины

Украинские войска в боях под Херсоном ликвидировали 67 российских оккупантов, 27 единиц вражеской техники, один командный пункт и место, с которого осуществлялось управление беспилотниками, сообщило командование "Юг". Он добавил, что в этом районе происходит усиление противника, перебросив туда 120 танков Т-62 и бронетранспортеров. По его словам, ситуация по-прежнему остается напряженной.

Русские атакуют в Одесской области

Россияне нанесли два ракетных удара по Одесской области в ночь на понедельник. Они пытаются разрушить мост через Днестровский лиман, который вышел из строя, сообщил военный администратор Одесской области Сергей Братчук. Ударная волна повредила несколько домов. Одну ракету класса воздух-земля, выпущенную с российского бомбардировщика, удалось сбить.

Под Северодонецком все еще идут бои

Под Северодонецком идут ожесточенные бои, в его окрестностях российские обстрелы разрушили всю ключевую инфраструктуру и повредили 90 процентов домов, сообщает Киев.

Мощный взрыв в Мариуполе

В результате мощного взрыва в Мариуполе несколько человек получили ранения, а в близлежащих домах выбиты стекла. "По данным местных СМИ, оккупанты в панике", - пишет Nexta. Среди раненых - племянница назначенного российскими военными мэра Евгения Балицкого.