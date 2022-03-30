Новости с войны в Украине 30.3.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Российские войска выводятся из Киева и Чернигова

Российская армия выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей, сообщил генеральный штаб украинской армии. Это подтвердил и американский генерал Тод Уолтерс, командующий европейскими силами НАТО и Пентагона.

На встрече во вторник в Стамбуле Россия обязалась значительно сократить операции в Киеве и Чернигове. Однако Россия не добилась больших успехов в этих областях с начала войны, поэтому вывод войск можно рассматривать не как мирную уступку, а как возможность для перегруппировки сил.

Кроме того, штаб отметил перегруппировку войск для сосредоточения наибольших сил в направлении городов Донецк и Слобожанское на востоке Украины и частичный отвод войск на белорусскую территорию.

Призывники с Донбасса не хотят воевать, но вынуждены

В интернете появилось видео с молодыми людьми и мужчинами из семей, едущими в кузове военного грузовика, которые утверждают, что они из Донбасса и были захвачены в плен и отправлены на войну России с Украиной в качестве пушечного мяса. Кадр, изображающий мужскую озлобленность, появился в понедельник в социальной сети Telegram, а затем и в Twitter.

Появляется все больше свидетельств того, что на улицах городов, контролируемых сепаратистами, ежедневно ведется "охота на мужчин" в возрасте от 18 до 55 лет. Им предстоит сражаться в рядах народного ополчения вместе с российской армией.

Русские похитили украинского журналиста

В Запорожской области российские военнослужащие похитили украинскую журналистку Ирину Дубченко, сообщил глава Национального союза журналистов Украины. Ее доставили в Донецк "для проведения следственных действий". Дубченко спрятала тяжело раненного украинского солдата у себя дома.

Россия направляет в Украину войска из Абхазии и Осетии

В Украину были отправлены войска из базы №4 в Цхинвале в Южной Осетии и №7 в Абхазии, которые входят в состав Южного военного округа России. На базе № 4 были сформированы три батальонные тактические группы численностью 1200 человек, а в Абхазии две численностью около 800 человек.

Развертывание этих групп показывает, что у России заканчиваются свежие силы. Многие войска сражаются уже более месяца и истощены.

На Украине создали подразделение для российских дезертиров

Украинская армия сформировала легионерское подразделение "Свобода России". В нем сообщается о российских гражданах и российских солдатах, которые попали в плен в Украине и "решили сражаться на украинской стороне против диктаторского режима Владимира Путина" , сообщает украинский новостной сайт "Думская".

Однако утверждение о формировании подразделения, состоящего из русских военнопленных, не удалось проверить из независимых источников.

ЭКОНОМИКА

Люксембург заморозил России миллиарды евро

Власти Люксембурга заморозили российские активы на сумму 2,5 млрд евро. "Министр финансов Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе применения санкций ЕС против России в Люксембурге. Начиная с сегодняшнего дня Люксембург заморозил российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро”, - говорится в сообщении Министерства финансов Люксембурга.