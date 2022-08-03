Новости с войны в Украине 3.8.2022

Российская армия решилась на лобовую атаку на Авдеевку

По данным Института изучения войны, россия, по-видимому, решила атаковать Авдеевку лоб в лоб из близлежащего Донецка. Они не ждут, пока украинцы отойдут на подготовленную линию обороны. Сепаратисты уже заявили во вторник, что проникли в вентиляционную шахту шахты Бутовка. Однако в среду Генштаб Украины заявил, что продвижение российскох сил в направлении Авдеевки, Бахмута и Харькова остановлено.

Нападение на эшелон с боеприпасами остановило движение из Крыма

Успешная атака украинцев на эшелон с боеприпасами в Херсонской области, по-видимому, нарушила железнодорожное сообщение между аннексированным Крымом и недавно оккупированной Херсонской областью, сообщила в среду британская военная разведка.

Британская разведка не сообщила, какой должна была быть атака. Эшелон с боеприпасами и около 40 единиц военной техники был уничтожен американскими ракетами системы HIMARS в ночь на 30 июля, пишет Euromaiden Press. По словам главы Одесской военной администрации Сергея Братчука, в результате обстрела 80 российских военнослужащих погибли и 200 получили ранения.

Украина приобрела новый HIMARS

Украина получила еще четыре системы залпового огня HIMARS из США. «В Украину прибыли четыре HIMARS», — подтвердил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев также недавно получил немецкие ракетные установки MARS II, точное количество ведомство не уточнило.

Обстрел Николаева продолжается

Около пяти утра в Николаеве прогремел взрыв, сообщил городской голова Александр Сенкевич. После попадания ракеты в одном из районов города начался пожар. Николаев обстреляли уже во вторник вечером. Южное командование Украины заявило, что россияне обстреливают порт из оккупированной Херсонской области из реактивных установок «Смерч».

Украинцы обстреляли оккупированную Чернобаевку

Украинские войска обстреляли оккупированную Чернобаевку, где находится российская база. Об этом сообщило Южное командование Украины. Там добавили, что россияне создают ударную группу для атаки на Кривой Рог и планируют еще одну атаку, в которой они будут контролировать всю Херсонскую область, откуда им пока приходится медленно отступать.

Жители продолжают покидать Мариуполь

По словам советника городского главы Петра Андрюшенко, ежедневно из Мариуполя уезжает от пятидесяти до ста человек. По его словам, волна эвакуации вызвана тем, что прибыли другие российские администраторы. Все, кто хотел начать бизнес, вынуждены уехать, потому что в противном случае им придется платить выкуп. До оккупации в городе проживало 530 000 человек, сейчас осталось от 120 000 до 130 000, из них 70 000 пенсионеров.