Россияне захватили Лисичанск и всю Луганскую область, сообщила Москва

Российские и сепаратистские вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Лисичанск, последний крупный украинский оплот в Луганской области. Они взяли под контроль всю эту территорию, заявило сегодня Минобороны России. Киев в субботу по-прежнему отвергал сообщения о том, что город был окружен.

В Белгороде погибло три человека

Серия взрывов прогремела в российском городе Белгород, который находится недалеко от границы с Украиной. Погибли три человека, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причины выясняются, вероятно, сработала система ПВО, добавил глава региона.

Украинские военные вывели из эксплуатации российскую военную базу

Вооруженные силы Украины вывели из строя российскую военную базу в оккупированном городе Мелитополь на юге страны, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Назначенный Москвой представитель Евгений Балицкий впоследствии заявил, что город был обстрелян украинскими ракетами, но никто не погиб и не пострадал.

Беларусь якобы сбила украинские ракеты

Сообщается, что на этой неделе Беларусь сбила ракеты, запущенные Украиной на ее территорию. Об этом заявил в субботу белорусский лидер Александр Лукашенко, по словам которого ракеты, направленные на военные объекты, были остановлены. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на белорусские СМИ, отметив, что Лукашенко не подкрепил свои утверждения какими-либо доказательствами. Украинская армия пока никак не прокомментировала ситуацию.

"Они провоцируют нас. Вынужден сообщить, что около трех дней назад, может чуть больше, с территории Украины была предпринята попытка нападения на военные объекты на территории Беларуси", - цитирует Лукашенко госагентство БЕЛТА. все ракеты, отправленные ВСУ, были перехвачены системой ПВО.

Россия потеряла почти 36 тысяч солдат, утверждают укранское министерство обороны

Россия потеряла в Украине 35 970 военнослужащих, сообщает командование украинской армии. Украинская армия должна была уничтожить 1584 танка, 3744 ББМ, 801 артиллерийскую установку, 246 систем залпового огня, 105 систем ПВО, 187 вертолетов, 217 самолетов, 654 беспилотника и 15 катеров российской армии.