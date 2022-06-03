Новости с войны в Украине 3.6.2022

Более пятой части территории Украины оккупировано

Более пятой части территории Украины находится под контролем российских сил, сообщил независимый российский новостной сервер Meduza. Пятая часть украинской территории составляет около 125 тысяч квадратных километров.

Не пишите, что мы уже сто дней воюем, приказал Кремль российским СМИ

Кремль призвал редакции российских государственных и проправительственных СМИ не публиковать статьи о продолжительности войны на Украине, чтобы не привлекать к ней внимание читателей, сообщает новостной сервер Meduza со ссылкой на свои источники. В пятницу, 3 июня, война вступила в свой 100-й день. Администрация президента Владимира Путина хочет избежать дебатов на тему того, что российские войска за три месяца не добились значительного прогресса на Украине, отметила Meduza.

Корабли в Мариуполе хотят "национализировать". Сепаратисты готовят свой собственный флот

Часть кораблей, которые остались в Мариуполе, оккупированном российскими войсками, хотят "национализировать" пророссийские сепаратисты так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР), которая называет порт на Азовском море "своей территорией".

В ЕС прибыло уже семь миллионов беженцев

В страны ЕС бежали более семи миллионов беженцев из Украины, сообщило Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).

Запад отправляет на Украину больше оружия

Соединенные Штаты поставят Украине ракетные установки залпового огня и боеприпасы для нанесения более точных ударов по ключевым целям. Как сообщает New York Times (NYT), об этом заявил президент США Джо Байден. Однако он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает возможные атаки на цели за пределами украинской территории.

Великобритания предоставит Украине реактивные установки залпового огня на гусеничном шасси M270 с дальностью стрельбы до 80 километров. Об этом объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Германия отправит Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T с зенитными ракетами класса "земля-воздух" средней дальности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Швеция направит больше оружия в Украину и увеличит финансовую помощь правительству в Киеве на 578 миллионов шведских крон