Новости с войны в Украине 3.5.2022

Одесса подверглась удару российской ракеты

Южноукраинский порт Одесса был подвергся удару российской ракеты в понедельник вечером, по словам губернатора области Максима Марченко, в результате нападения были как жертвы, так и разрушения. По предварительной информации, погиб 13-летний мальчик.

Хакеры похитили данные российской финансовой компании. Крупнейшая кража данных с начала войны

Хакерская группа NB65, которая утверждает, что является частью движения Anonymous, похвасталась очередным уловом в бушующей кибервойне. По объему полученной информации это крупнейшая кража корпоративных данных. Жертвами хакерской атаки стали компьютерные системы российской финансовой группы Qiwi, предоставляющей платежные и финансовые услуги в России.

Хакеры в Twitter объявили, что в ходе одной кибератаки они украли 10,5 ТБ данных. По данным движения Anonymous, украденный пакет также содержит 12,5 миллионов данных о платежных картах клиентов Qiwi.

Россия готовится к всеобщей мобилизации

Владимир Путин может 9 мая официально объявить войну Украине и связанную с этим всеобщую мобилизацию, пишет CNN со ссылкой на источники в американских и западных спецслужбах. Такой вариант обсуждается уже несколько дней, по данным украинских спецслужб, например, инвентаризация складов с продовольствием, которая в настоящее время проводится в России, говорит об этом.

Я хочу видеть Путина повешенным, говорит бывший вице-президент Газпромбанка

Бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев, бежавший из России вскоре после начала вторжения, требует, чтобы Владимира Путина повесили за его действия. Волобуев, родившийся в Ахтырке, Украина, теперь вернулся, чтобы сражаться бок о бок со своими соотечественниками. "Путин должен быть предан суду и повешен. Но только в соответствии с законом", - сказал Волобуев в интервью газете The Telegraph.

Украинцы установили личность первого подозреваемого в массовом убийстве в Буче

Украинские прокуроры и полиция установили личность первого подозреваемого в массовом убийстве в Буче. Командир российской национальной гвардии Сергей Колоцей подозревается в убийстве четырех безоружных украинских мужчин. Согласно выводам украинских следователей, Колоцей также пытал другого мирного жителя.