Новости с войны в Украине 29.7.2022

Россияне обороняются под Херсоном, атаки на востоке продолжаются

Украинская операция по освобождению Херсона началась, сообщил в четверг советник главы администрации президента Алексей Арестович. По данным Американского института изучения войны (ISW), россияне уже несут территориальные потери в Херсонской области.

На востоке Украины российские войска пытаются воспользоваться небольшими территориальными приобретениями, достигнутыми в последние дни, и атакуют город Бахмут. По данным Американского института изучения войны (ISW), наступление на близлежащий Северск застопорилось. Согласно заявлению Генштаба Украины в пятницу, попытки атаковать Донбасс в районе Авдеевки, Красногоровки и Большой Новоселки были отражены.

Обстрел Славянска и Покровска в Донецкой области в ночь на пятницу привел к человеческим жертвам. Это следует из информации военного управления. Восемь человек погибли, 19 человек получили ранения в результате обстрела в Донецкой области в четверг.

В Днепропетровской области упало 40 ракет

В ночь на пятницу россияне обстреляли жилой массив Никопольское Днепропетровской области ракетами из «Градов». Туда упало 40 ракет, повредив шесть домов и сарай. Также ракеты попали в район Кривого Рога.

Российские войска угнали корабль и используют его как переправу через Днепр

Из-за поврежденного Антоновского моста российская армия не имеет возможности форсировать Днепр в районе Харьковщины, которую в последние дни пытаются отбить украинцы. Поэтому россияне решили украсть личную моторную лодку, которую используют в качестве переправы, пишет региональная полиция.

В среду украинская армия нанесла удар по ключевому российскому маршруту снабжения через Антоновский мост. Украинские официальные лица подтвердили, что их войска использовали поставленные США высокоточные ракетные установки для повреждения моста.

Россия благодаря наемникам провела наступление под Новолуганском и захват электростанции

По данным британской разведки, захват Углегирской электростанции и захват позиций возле Новолуганского были проведены частной армией Вагнера. О захвате второй по величине ТЭЦ под Светлодарском сообщил сепаратистский сайт новости Донбасса со ссылкой на помощника министра внутренних дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталия Киселева.

Россия погружается в экономическое небытие, санкции эффективны, утверждает исследование Йельского университета

Санкции, введенные Западом против России за ее военное вторжение на Украину, фактически нанесли ущерб российской экономике. Это результат 118-страничного исследования 19 ученых из американского Йельского университета. Война на Украине началась пять месяцев назад, а санкционные пакеты от США и Европы последовали всего через несколько дней. Их влияние на российскую экономику постепенное, но действенное.